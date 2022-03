Sturz in der Half-Pipe : Skate-Legende Tony Hawk schockt mit Fotos von gebrochenem Oberschenkel

Der wohl berühmteste Skateboarder der Welt muss pausieren. Tony Hawk zog sich nach einem Sturz in der Half-Pipe einen üblen Oberschenkelbruch zu, kündigt aber schon jetzt sein Comeback an.

«Gestern war scheisse», schrieb der wohl berühmteste Skater aller Zeiten, Tony Hawk, unter ein Röntgenbild, das er auf seinem Instagram-Account postete. Darauf zu sehen: sein deutlich gebrochener Oberschenkel. Der 53-jährige Kalifornier verletzte sich bei einem Sturz in der Half-Pipe und sprach davon, dass der Vorfall nicht einer gewissen Ironie entbehre. Schliesslich sei der Unfall bloss einen Tag vor der Veröffentlichung eines Trailers einer Serie passiert, in der es insbesondere darum gehe, wie lange er noch auf diesem Niveau weiter skaten könne.

Hawk verspricht Rückkehr

Gedanken daran, das Skateboard an den Nagel zu hängen, hegt Hawk aber trotz der schweren Verletzung keine: «Ich nehme die Herausforderung an. Vor 20 Jahren habe ich mir den Ellbogen gebrochen und habe mich zurück gekämpft. Dieses Mal wird es schwieriger aufgrund der Schwere der Verletzung und meines Alters, aber ich habe schon oft gesagt, dass ich erst dann mit dem Skaten aufhören werde, wenn ich körperlich dazu nicht mehr in der Lage bin.»

In Anlehnung an das berühmte Terminator-Zitat von Arnold Schwarzenegger schreibt die Skate-Legende: «I’ll be back» und verspricht dabei seinen Fans, so schnell wie möglich zurückzukommen. «Vielleicht nicht in der gleichen Stärke wie früher, aber mit dieser Vorstellung habe ich mich schon vor Jahren abgefunden, als ich mich der ‹Lebensmitte› näherte.»