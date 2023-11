Skateboard-Superstar: Jagger Eaton spricht über die Schweiz

1 / 5 20 Minuten traf Jagger Eaton zum Gespräch. 20min/Michael Scherrer Der Skateboard-Star erzählt: «Skateboarden bedeutet für mich Frieden. Es ist so besonders. Immer wenn man auf dem Skateboard steht, ist es neu.» 20min/Michael Scherrer Eine normale Kindheit hatte der US-Amerikaner nicht. Seine Eltern erkannten schnell sein Talent. Eaton: «Der Skatepark war mein Schulzimmer.» IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Jagger Eaton ist ein Skateboard-Star.

20 Minuten sprach mit dem zweifachen Weltmeister bei dessen Besuch in der Schweiz.

Eaton verrät, was er an unserem Land mag und auch, was er am Skateboarden mag.

«Ich liebe alles. Die Leute, das Essen, die Natur, die Menschen.» Das sagt Jagger Eaton. Der Skateboard-Weltstar schwärmt bei seinem ersten Schweiz-Besuch. Der 22-jährige US-Amerikaner ist zweifacher Skateboard-Weltmeister, bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann er Bronze. Hinzu kommen zahlreiche Medaillen bei den X-Games.

Apropos X-Games: Eaton war bis 2019 der jüngste Teilnehmer überhaupt. 2012 war das, als er als elfjähriger Skateboard-Floh die Konkurrenz entzückte. Es war der Beginn seiner Karriere mit vielen Titeln und Sponsorenverträge. Er ist beispielsweise seit diesem Jahr auch beim Schweizer Uhrenbrand IWC Schaffhausen unter Vertrag.

Zu 20 Minuten sagt er: «Skateboarden bedeutet für mich Frieden. Es ist so besonders. Immer wenn man auf dem Skateboard steht, ist es neu.» Eaton begann als Vierjähriger: «Meine Eltern schenkten mir zu Weihnachten ein Board.» Vater Geoff Eaton, selbst Skater und erfolgreicher Ex-Turner, baute für Jagger und seinen Bruder Jett in der Gymnastikhalle in Mesa/Bundesstaat Arizona einen eigenen Skatepark.

«Der Skatepark war mein Schulzimmer»

Eine normale Kindheit hatte der US-Amerikaner nicht. Seine Eltern erkannten schnell sein Talent. Eaton: «Der Skatepark war mein Schulzimmer.» Seine Eltern stellten Privatlehrer ein und legten die Lehrpläne rund um das Skateboard-Training.

An seinen ersten Sturz erinnert er sich bestens. «Ich war ein kleiner Junge und fiel zwischen zwei Bänke», erzählt Eaton. «Mein Ellbogen war ausgerenkt, mein Kindermädchen weinte.» Doch ihm sei es gut gegangen, er habe einfach nur seinen verpatzten Sprung wiederholen wollen. «Das interessierte mein Kindermädchen jedoch überhaupt nicht, sie sorgte sich um mich.»

Tattoo in Gedenken an seinen Grossvater

Als Profi-Skateboarder reist er um die Welt, von Wettkampf zu Wettkampf, von Sponsorentermin zu Sponsorentermin. Doch wird ihm auch einmal alles zu viel? Eaton wird nachdenklich, er stockt kurz und erklärt dann: «Weisst du, wenn man etwas 18 Jahre lang macht, muss man es irgendwann hassen.»

Er erzählt von Momenten, in denen der Widerwillen wirklich gross gewesen sei. Ihn störte in diesen Augenblicken vor allem das Egoistische, das ein Individualsport wie das Skateboarden mit sich bringt. Dass er dennoch nicht mit dem Sport aufhörte, hat mit seiner Familie zu tun, die ihn immer unterstützt. Auch fand er für sich eine Lösung. Eaton: «Mir hilft es, anderen das Boarden beizubringen und über den Sport zu reden.»

Eine grosse Stütze für den Skateboard-Star war auch immer sein Grossvater. «Er war ein Country-Mann, der mich zu allen Redneck-Veranstaltungen mitnahm», so Eaton mit einem Lächeln. «Unglücklicherweise sah er mich schlussendlich nie bei den Olympischen Spielen.» In Gedenken an ihn tätowierte er sich die Worte von seinem Grossvater aus dessen letzte Geburtstagskarte an ihn auf seine Brust.

«Das ist für mich nicht normal»

«Jagger: Alles Gute. Mach weiterhin gute Dinge. Du bist ein wirklich guter Bruder und Sohn. Ich liebe dich», so die Worte. Es ist nur eines von vielen Tattoos, aber jenes mit der grössten Bedeutung: «Meine Mutter wollte nie, dass ich mich tätowieren lasse. Doch als ich ihr dieses Tattoo zeigte, war sie glücklich.»

Nach seinem Besuch in der Schweiz geht die Reise für Jagger Eaton weiter – alles mit Blick auf Olympia im nächsten Jahr in Paris, wo er erneut triumphieren möchte. Dass er auf dem Weg dorthin nochmals unser Land besucht, ist gut möglich. Der 22-Jährige: «Ich bin hier jeden Morgen um sechs Uhr im See schwimmen gegangen. Das ist für mich nicht normal. In Arizona gibt es nicht viel Wasser.»