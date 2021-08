Weltweit grösstes Exemplar eines Triceratops : Skelett von Dinosaurier «Big John» soll an Auktion bis zu 1,6 Mio. Franken einbringen

Er war vor 66 Millionen Jahren ein gefürchteter Riese. Nun werden die Gebeine des in den heutigen USA gefundenen Triceratops «Big John» in Paris versteigert.

Das Auktionshaus Giquello will im Oktober das weltweit grösste bekannte Exemplar eines Triceratops in Paris versteigern. Der zwei Meter breite Schädel, etwa 200 Knochen und die grossen Hörner wurden am Dienstag in Ausstellungsräumen im Marais-Viertel der französischen Hauptstadt zusammengesetzt. Dort können Dinosaurier-Fans «Big John» bewundern, bevor er am 21. Oktober versteigert wird.