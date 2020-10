Am selben Tag zählte die Schweiz so viele Infektionen mit dem Coronavirus, dass sie die Nachbarländer überholt hat.

«Eine Momentaufnahme»

Anfangs habe er das Coronavirus sehr ernstgenommen, sagt der Journalist. «Ich war einer der Ersten, der mit Maske in der Migros einkaufen ging.» Doch um Ostern herum sei er stutzig geworden. «Ich erfuhr, dass der R-Wert (die Reproduktionszahl, Anm. der Red.) schon vor dem Lockdown fast wieder bei eins lag. Die Epidemie war also bereits am Abklingen, als der Lockdown verhängt wurde.» Gleichzeitig seien die Spitäler nicht an die befürchteten Kapazitätsgrenzen gestossen. «Da kam bei mir die Frage auf: Wie viel schützen und wie viel schaden Massnahmen?»