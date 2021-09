Alice Merryweather (24) - Ski-Ass erleidet mehrere Brüche bei Horror-Sturz in Saas-Fee

Es sollte die Saison der US-Speed-Hoffnung Alice Merryweather werden. Die 24-Jährige kämpfte sich nach einer Essstörung zurück in den Ski-Sport und bereitete sich, wie viele Ski-Cracks auf dem Walliser Gletscher von Saas-Fee auf die bevorstehende Ski-Saison vor. Sie fuhr stark Ski, zeigte ihren Teamkolleginnen und -kollegen, Trainerinnen und Trainern, Konkurrentinnen und Konkurrenten und vor allem sich selbst, wie weit sie in den letzten zwölf Monaten gekommen war – und wie viel Freude sie wieder am Skifahren gefunden hatte. Doch am vergangenen Mittwoch kam es zu einem Horror-Sturz auf der Piste und die junge Skifahrerin kassierte einen nächsten herben Rückschlag in Ihrer Karriere.