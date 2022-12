Ski-Weltcup: Urs Kryenbühl verpasst mit Knieverletzung die WM

Bittere Diagnose : Ski-Ass Kryenbühl verpasst mit schlimmer Knieverletzung die WM

Urs Kryenbühl verletzt sich beim Super-G in Bormio am Knie.

In der Abfahrt am Mittwoch liess der Schweizer mit einem starken sechsten Platz aufhorchen. Der 28-Jährige hatte in der Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen. Den Super-G musste er dann aber frühzeitig abbrechen. Er hielt sich das Knie und brauchte Hilfe von Streckenposten, um ins Tal zu kommen. Er wurde umgehend in die Zürcher Hirslanden-Klinik gebracht, um sich genaueren Untersuchungen zu unterziehen.

Am Freitagmorgen publiziert Swiss-Ski in einer Medienmitteilung die Diagnose: Kryenbühl hat sich eine Ruptur des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen. Diese würde zunächst konservativ, also ohne Operation behandelt. Mitte Februar soll dann entschieden werden, ob der 28-Jährige doch noch unters Messer muss. Die WM in Courchevel wird er so sicherlich verpassen.