Erfolgreiche Schweizer

Snowboard und Ski Freestyle gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten Sparten innerhalb von Swiss-Ski. An den letzten Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang errangen Schweizer Athletinnen und Athleten aus diesen Disziplinen fünf Medaillen, in diesem Jahr waren es an den Weltmeisterschaften gar deren sieben gewesen.