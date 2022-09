Schlimme Nachricht: Ski-Legende Aksel Svindal hat Hodenkrebs

Er erzählt: «Ich ging zum Arzt und wurde schnell ins Spital überwiesen, wo bestätigt wurde, was der Arzt befürchtete: Hodenkrebs.»

Zuletzt wurde bei mehreren Fussballern Hodenkrebs diagnostiziert. Nun hat es auch die Ski-Legende Aksel Lund Svindal erwischt. Der Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger teilt mit emotionalen Worten auf Insta mit: «Ich habe eine Veränderung in meinem Körper gefühlt. Ich wusste nicht, ob es etwas ist und wenn ja, was. Aber ich habe mich dazu entschieden, mich testen zu lassen. Ich ging zum Arzt und wurde schnell ins Spital überwiesen, wo bestätigt wurde, was der Arzt befürchtete: Hodenkrebs.»