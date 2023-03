Prozess gegen Gwyneth Paltrow: Video könnte Schuldfrage klären

1 / 5 Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow muss sich seit dem 21. März 2023 einem Gerichtsprozess um einen Skiunfall im Jahr 2016 stellen. REUTERS Der heute 76 Jahre alte pensionierte Optiker Terry Sanderson (links) wirft Paltrow vor, wegen ihrer rücksichtslosen Fahrweise mit ihr in Deer Valley zusammengeprallt zu sein. Getty Images Paltrows Anwälte sehen jedoch die Schuld für den Zusammenprall beim Kläger. Getty Images

Darum gehts Seit Anfang der Woche streiten sich Gwyneth Paltrow und ein pensionierter Optiker vor Gericht.

2016 hatten die beiden einen Zusammenprall auf der Skipiste.

In der Schuldfrage könnte nun ein Video Aufschluss geben, doch dieses scheint verschwunden.

Am dritten Tag des Zivilprozesses um die Verwicklung von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow in einen Skiunfall 2016 hat unter anderem das aus Sicht ihrer Anwälte «wichtigste Beweisstück» in dem Fall im Fokus gestanden. Sie fragten eine der Töchter des Klägers Terry Sanderson am Donnerstag nach Videoaufnahmen einer Actionkamera, die den Zusammenprall ihres Vaters mit der berühmten Schauspielerin auf der Piste eines Nobelskiorts im US-Staat Utah zeigen soll.

Das Filmmaterial ist bisher nicht aufgetaucht. Paltrows Anwalt Steve Owens nahm Polly G., die Tochter von Sanderson, auch wegen E-Mails in die Mangel, die sie mit ihrem Vater über die mysteriösen Aufnahmen ausgetauscht haben soll.

Gwyneth Paltrow wird auf 300’000 Dollar Schadenersatz verklagt

Sanderson wirft Paltrow vor, auf der Anfängerpiste des Deer Valley Resort auf fahrlässige Weise in ihn hineingerauscht zu sein und ihn mit gebrochenen Rippen und einer Hirnverletzung zurückgelassen zu haben. Der pensionierte Optiker will mehr als 300’000 Dollar Schadenersatz von der Oscarpreisträgerin.

Paltrow sieht die Schuld am Crash bei Sanderson und konterte mit einer Gegenklage, verlangt aber nur einen Dollar und die Erstattung der Anwaltskosten. Dies werteten Beobachter als symbolische Geste, die zeige, dass es nicht primär um Geld gehe, sondern vielmehr um den Ruf der 50-Jährigen, die mittlerweile vornehmlich als Lifestyle-Influencerin von sich reden macht.

Paltrows Anwalt unterstellt Kläger «Besessenheit»

Paltrow hat die Klage von Sanderson als einen Versuch bezeichnet, Profit aus ihrem Promistatus zu schlagen. Diese Argumentationslinie spann ihr Anwalt Owens am Donnerstag im Kreuzverhör der Tochter von Sanderson weiter. Warum ihr Vater in Nachrichten an Angehörige seinen neu gewonnenen Ruhm erwähnt habe, den ihm der Unfall beschert habe, wollte Owens von Sandersons Tochter wissen.

«Es passt ein bisschen zu seiner Persönlichkeit, sich über eine schwerwiegende Situation lustig zu machen», entgegnete sie. Owens unterstellte ihrem Vater daraufhin eine «Besessenheit» mit dem Fall. Sanderson habe es wohl «cool» gefunden, mit einer Berühmtheit wie Paltrow zusammenzuprallen.

Gesundheitliche Probleme seien der Alterung geschuldet

In den Zeugenstand gerufen wurde Gwyneth von Anwälten von Sanderson. Seine Tochter sagte über den Gesundheitszustand ihres Vaters aus, der sich seit dem Skiunfall verschlechtert habe. Mit der Neuropsychologin Alina Fong boten die Anwälte von Sanderson zudem eine weitere Expertin auf, nachdem zuvor ein Neurologe und ein Radiologe zugunsten des Klägers ausgesagt hatten. Paltrows Verteidiger sehen den gesundheitlichen Niedergang von Sanderson hingegen als Folge seiner Alterung und nicht des Unfalls.

Am Freitag soll Sanderson in den Zeugenstand treten, am selben Tag oder Anfang kommender Woche könnte Paltrow aufgerufen werden.

