Ski Alpin: Ist der Saisonstart in Sölden gefährdet?

Um ein Rennen in Sölden durchführen zu können, arbeiten die Verantwortlichen auf Hochtouren. So sieht es in Sölden am 11. Oktober aus.

Ende Oktober beginnt in Sölden die neue Skiweltcup-Saison. Dann geht es bei den Männern und Frauen wieder um jeden Hundertstel auf der Piste. Ein Problem bislang – der Schnee. Er fehlt. Die Arbeiten der Verantwortlichen laufen aber auf Hochtouren, wie die Bilder der Webcam am Rettenbachgletscher zeigen.

T-Shirt bei Besuchern in Sölden

Schotter statt Schnee, ein Bild, das in den letzten Jahren und wohl auch in Zukunft zur Tagesordnung gehören wird. Trotzdem bleibt der frühe Saisonstart bestehen. Auch, weil die Ski-Industrie darauf hofft, dass so die Vorfreude auf den Winter steigt. Nicht alle Fahrer und Fahrerinnen sind davon begeistert. Lara Gut-Behrami meinte zuletzt: «Heutzutage kommen die Leute in Sölden mit T-Shirts an die Rennen. So hat ja niemand Lust, Ski fahren zu gehen.»