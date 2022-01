Nach Doppel-Podest in Wengen : Ski-Star Beat Feuz verkündet Geburt von Töchterchen Luisa

Das Baby wartete die Wengen-Rennen von Papa Beat Feuz noch ab, nun ist Luisa auf der Welt. Der Schangnauer ist am Montag zum zweiten Mal Vater geworden.

In Wengen fuhr Beat Feuz zwei Mal aufs Podest.

Baby Luisa Feuz kam am Montag, 17. Januar voller Gesundheit auf die Welt.

Nach dem Doppel-Podest in Wengen war Feuz frühzeitig abgereist.

Dies verkündete der Schweizer Ski-Star am Montag.

Schöne Nachrichten erreichen uns am frühen Montagabend: Beat Feuz ist zum zweiten Mal Vater geworden. «Willkommen Luisa», frohlockt der Ski-Star auf Instagram. Feuz weiter: «Einfach nur ein Wunder, so ein kleiner Mensch.» Mama, Papa und Schwesterchen Clea seien mächtig stolz auf das jüngste Familienmitglied.

Beat Feuz war nach seinem doppelten Podest-Erfolg in Wengen frühzeitig aus dem Berner Oberland in Richtung seines Wohnortes im Tirol abgereist, um Freundin Katrin Triendl bei der Geburt des gemeinsamen zweiten Kindes beizustehen. Dafür opferte er unter anderem die Podest-Zeremonie am Samstagabend. Bereits vor den Heimrennen hatte der Schangnauer angekündigt, dass ein Hubschrauber bereitstehen würde, sollte der Sprössling wider erwarten früher auf die Welt kommen.