Krebsleiden: «Ihr Lächeln wird uns fehlen» – Ex-Ski-Star Elena Fanchini (37) ist tot

Nur wenige Stunden nach dem Super-G-Sieg von Italiens Marta Bassino kommt es zur Schockmeldung im italienischen Ski-Sport. Die langjährige Topfahrerin Elena Fanchini ist tot. Die 37-Jährige litt an einem Krebsleiden und verstarb in ihrem Haus in der Nähe von Brescia, wie ein Sprecher des italienischen Ski-Verbandes mitteilte.

Vor 18 Jahren gewann Fanchini an der WM die Silbermedaille in der Abfahrt. 2018 machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich, da sie nicht an den Olympischen Winterspielen teilnehmen konnte. Nach einer erfolgreichen Behandlung wagte sie ihr Comeback, ehe sie 2020 ihre Karriere beendete. Im August 2022 kehrte der Krebs zurück. In einem Interview sagte sie: «Beim ersten Mal wurde ich vollständig geheilt. Aber leider gibt es immer wieder Rückfälle. Es gibt Dinge, die man nicht kontrollieren kann, das habe ich durch die Krankheit und auch durch das Skifahren gelernt.»