Kitzbühel: Aleksander Aamodt Kilde muss vor Abfahrt ins Spital

So musste er gleich nach dem Abschlusstraining in Kitzbühel ins Spital.

Ab Freitag stehen die Rennen in Kitzbühel an.

Aleksander Aamodt Kilde (30) gewann vier der sechs bisherigen Abfahrten. Zuletzt siegte er vergangene Woche in Wengen. Nur in der ersten von zwei Gröden-Abfahrten (5.) und in Bormio (3.) stand der Norweger nicht zuoberst auf dem Podest. In Kitzbühel wollte der 30-Jährige weiter reüssieren. Doch wird daraus etwas bei den beiden Abfahrten am Freitag und Samstag?