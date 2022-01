Nach Corona-Erkrankung – Ski-Star Kriechmayr will Abfahrt bestreiten – Schweizer drohen mit Protest

Vincent Kri e chmayr musste zuletzt in Quarantäne , weil er sich mit Corona infiziert hatte. Nach seiner Isolation und negativem Test konnte der amtierende Doppel-Weltmeister (in Super-G und Abfahrt) am Mittwoch aber doch noch nach Wengen reisen. Dort startet er am Donnerstag mit der Nummer fünf in den Super-G, ohne jegliche Vorbereitung. Und Kriechmayr will auch die Original-Lauberhornabfahrt am Samstag bestreiten. Doch wie soll das gehen, so ohne Training? Er verpasste die beiden Abfahrtstrainings am Dienstag sowie Mittwoch und eine Trainingssession ist Pflicht, um an der Abfahrt teilnehmen zu können.