Ski-Star: Mauro Caviezel tritt per sofort zurück

Dem Bündner gehe es mittlerweile zwar wieder gut. Allerdings «nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen», heisst es in der Mitteilung. Caviezel: «Mit klarem Kopf und nach reiflicher Überlegung musste ich schweren Herzens eingestehen, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, als aktiver Skirennfahrer zurückzutreten.»

Viel Pech, viel Erfolg

Das Unglück beim diesjährigen Super-G in Lake Louise war der jüngste in einer Reihe von schweren Stürzen von Caviezel. Immer wieder fiel er für längere Zeit aus. So zum Beispiel 2020, als er sich in der Saisonvorbereitung die Achillessehne gerissen hatten. Oder wenige Monate später, als sich Caviezel im Garmisch-Training eine schwere Gehirnerschütterung und lange danach an Sehstörungen litt.