Mikaela Shiffrin berührt Fans mit Foto vom Totenbett

Zum Todestag : Ski-Star Mikaela Shiffrin berührt Fans mit Foto vom Sterbebett ihres Vaters

Die US-Amerikanerin trauert am dritten Todestag um ihren Vater Jeff. Sie teilt ein trauriges Erinnerungsbild aus dem Krankenhaus.

Fans, Konkurrentinnen und Freund Aleksander Kilder nehmen Anteil an der Trauer.

Mikaela Shiffrins Vater Jeff ist vor drei Jahren an den Folgen eines Unfalls verstorben.

Die Beziehung zwischen der Athletin und ihrem Papa war eng. Der Tod im Frühling 2020 hat die heute 27-Jährige tief erschüttert . Shiffrin musste sich eine Auszeit vom Weltcup nehmen, verzichtete auf Kristallkugeln, suchte lange nach ihrer Form, brach nach den ersten Siegen ohne ihren Vater im Zielraum in Tränen aus.

Foto ohne Kommentar

Am Donnerstag, zum Anlass des dritten Todestages, erinnert die US-Amerikanerin auf Instagram an den geliebten Menschen, der vor drei Jahren nach einem Unfall bei Handwerksarbeiten am eigenen Haus aus dem Leben gerissen wurde. Sie tut das auf aussergewöhnliche Weise.