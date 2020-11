Training statt Wettkampf : Ski-Star Mikaela Shiffrin startet nicht in Lech

Mikaela Shiffrin wird beim Parallel-Riesenslalom nicht an den Start gehen. Statt am Wettkampf teilzunehmen will die Amerikanerin lieber trainieren.

Mikaela Shiffrin: Die Amerikanerin verzichtet auf den Wettkampf in Lech/Zürs. Foto: Tomi Hänninen (Imago)

Ski-Star Mikaela Shiffrin verzichtet auf einen Start beim Parallel-Riesenslalom im österreichischen Lech/Zürs am kommenden Donnerstag. Die fünfmalige Weltmeisterin und zweimalige Olympiasiegerin legt stattdessen eine zusätzliche Trainingsschicht ein. Shiffrin hatte nach 300 Tagen Pause am vergangenen Wochenende ihr Weltcup-Comeback gegeben und bei den Slalomrennen im finnischen Levi die Plätze zwei und fünf belegt. Den Saisonauftakt in Sölden Mitte Oktober hatte die Amerikanerin wegen einer Rückenblessur verpasst.