Ski-WM: Superstar Mikaela Shiffrin weint nach Silbermedaille im ORF-Interview

Ski-WM : Ski-Star Mikaela Shiffrin weint trotz Silbermedaille im ORF

Die Interviews der US-Star-Skifahrerin Mikaela Shiffrin im österreichischen TV-Sender ORF stehen weiter im Rampenlicht. In den vergangenen Tagen sorgte die Perioden-Blamage für Schlagzeilen, nun ging es am Mittwoch im französischen Méribel emotional zu und her. Shiffrin gehört zu den grossen Medaillenfavoritinnen an der diesjährigen Ski-WM. In der Kombi schied sie überraschend aus – im Super-G gewann sie am Mittwoch die Silbermedaille. Nach ihrer Fahrt sorgte die 27-Jährige für Verwirrung am ORF-Mikrofon.