Max Franz: Ski-Star sitzt nach Sturz noch immer im Rollstuhl

Max Franz : Ski-Star sitzt zwei Monate nach Sturz noch immer im Rollstuhl

Franz verletzte sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain (USA) im November schwer. Das Sturz-Video hat er nie gesehen. «Im Moment verspüre ich kein Bedürfnis. Aber Bilder von der Operation liess ich mir mittlerweile zeigen.» Wann das Comeback steigt, ist völlig offen. «Bei einem Kreuzbandriss weisst du, wie lange du ungefähr ausfällst. Wenn ein Nerv durchtrennt war, nicht. Offiziell traut sich keiner etwas sagen. Weil niemand abschätzen kann, wann der linke Fuss wieder funktioniert. Ich hätte schon vor, in diesem Jahr noch auf eine Skitour zu gehen.»

Rücktritt kein Thema

Gedanken an einen Rücktritt wie Mauro Caviezel macht sich Franz aktuell nicht. «Ich will einfach fit werden, einen Normalzustand herstellen. Die Motivation ist da – die brauchst du in der Reha auch. Ich will zurück auf die Ski.»