Marco Odermatt: Ski-Star präsentiert seine Kleidung

Gut gelaunt und sichtlich stolz trat Ski-Star Marco Odermatt vor eine exklusive Auswahl an Gästen und präsentierte seine eigene Kollektion. Zusammen mit dem japanischen Sportkleidungsunternehmen Descente, das auch für die Dresse der Schweizer Skirennfahrerinnen und -fahrer zuständig ist, hat Odermatt seine eigene Wintersport-Kollektion erstellen dürfen. Die Idee einer eigenen Kollektion sei vor rund zwei Jahren entstanden. Der 25-jährige Nidwaldner erklärte, dass er auch Einfluss habe nehmen können, so habe er beim Schichtensystem (Zwiebelprinzip) und bei den Farben mitbestimmen dürfen.

Mit Olympiasiegerzeit

«Die Farbpalette in Olivgrün sieht man nicht oft auf der Skipiste. Ausserdem sollte es sich vom roten Design von Swiss-Ski unterscheiden», beschrieb der zweifache Weltcupgesamtsieger seine Farbwahl. Sein Name sei absichtlich nicht auf den Kleidungsstücken zu finden, so Odi weiter. Dank seiner Initialen und der Siegerzeit seines Goldtriumphs im Riesenslalom an den Olympischen Spielen in Peking (2:09,35) haben die Kleider jedoch ganz viel Odermatt aufgedruckt.