Ski-Weltcup: Schnee auf dem Matterhorn – gibts dieses Mal die Rennpremiere?

Es schien alles bereit, im letzten Oktober sollten die ersten Skiweltcup-Rennen am Matterhorn stattfinden, doch das Wetter hatte etwas dagegen. Sowohl die Männer- wie auch die Frauen-Abfahrten eine Woche später mussten abgesagt werden, es lag zu wenig Schnee im untersten Teil der Gran Becca. Franz Julen, Präsident des lokalen Organisationskomitee, war untröstlich . Aktuell ist der 65-Jährige wieder optimistischer. Denn: Es hat kürzlich am Matterhorn geschneit, es gab fast 50 cm Neuschnee.

Ist es denn Ende August nicht etwas verfrüht für Euphorie, was Skirennen Mitte November betrifft? «Richtig, wir bleiben deshalb realistisch. Das Wetter hilft uns bis jetzt und organisatorisch sind wir auf Kurs. Zuversicht ist angebracht. Aber am Renntag brauchen wir Wetterglück. So ist halt der Skisport», lautet Julens Fazit. Die Organisatoren haben seit 2022 einige wichtige Veränderungen vorgenommen. «Die Rennen finden zwei Wochen später statt. Wir haben neu fünf statt zwei Schneedepots für den untersten Teil. Das ist ein wichtiger Meilenstein», so der gebürtige Zermatter.