Junge Liebe - Ski-Weltmeisterin Wendy Holdener zeigt ihren neuen Freund

Beide strahlen sie in die Kamera, er nimmt sie verliebt in seine Arme. Zum Foto schreibt Wendy Holdener: «Nichts gesucht, alles gefunden.» Ausserdem bezeichnet sich die 28-Jährige als Glückliche und hält gleich mal fest, dass der nette junge Mann ihr gehört. Bei ihrem neuen Partner handelt es sich um Remy Allemann. Dieser ist Unternehmer in der Tourismusbranche.