Konkurrenz ausgestochen : Ski-WM 2027 findet in Crans-Montana statt

Zehn Jahre nach St. Moritz findet die Ski-WM 2027 wieder in der Schweiz statt. Crans-Montana hat den Zuschlag für die Titelkämpfe erhalten.

Die WM in St. Moritz war ein absoluter Publikumsmagnet.

BEat Feuz stand in der Abfahrt zuoberst auf dem Treppchen.

Wendy Holdener jubelt an der WM 2017 in St. Moritz über Silber im Slalom.

Ein Schweizer Ski-Tag im Mai! Am 53. Fis-Kongress ist am Mittwoch in Mailand die Ski-WM 2027 vergeben worden. 40 Jahre nach den letzten Austragung kehrt der Wintersport-Anlass ins Wallis zurück. Crans-Montana hat sich im Rennen gegen Garmisch-Partenkirchen sowie Narvik (Norwegen) und Soldeu (Andorra) durchgesetzt.