Ski-WM: Das ist Kiana Kryeziu

Eine Medaille ist für Kiana Kryeziu in weiter Ferne. Doch die Kosovarin will an der WM für Furore sorgen und weiter an ihrem Traum arbeiten.

Darum gehts Im WM-Riesenslalom wird mit Kiana Kryeziu eine junge Kosovarin starten.

Nach den Olympischen Spielen ist es der nächste Grossanlass für die 18-Jährige.

Die Kosovarin reist für den Traum mit ihrem Vater umher.

An den Olympischen Spielen in Peking schrieb Kiana Kryeziu Sportgeschichte. Als erste Kosovarin fuhr sie ein Ski-Rennen bei einem Grossanlass. Nun, ein Jahr später, steht für sie die erste Weltmeisterschaft an. Die 18-Jährige ist voller Vorfreude, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten verrät.

«Für mich ist es ein Traum, der wahr wird. Nach den Olympischen Spielen ist es ein weiterer grosser Schritt für mich», so Kryeziu. Sie sei sehr froh, den Kosovo auf dieser Bühne vertreten zu dürfen: «Ein kleines Land, aber mit grossen Zielen.»

Ski-WM: Teilnahme dank harter Arbeit

Dass sie überhaupt zum Skisport kam, lag an ihrem Vater. In früher Kindheit standen die beiden bereits auf den Brettern. Der Ehrgeiz war geweckt. Kryeziu wollte mehr. «Es steckt so viel harte Arbeit dahinter, aber die Träume sind gross», erklärt sie. Ein grosses Hindernis sei natürlich auch die Finanzierung. Dank Sponsoren, auch einem Schweizer, und einem kleinen Zustupf des Verbandes, ist es allerdings möglich. Allerdings nur mit viel Kalkulation und vielen Abstrichen.

Berühmtheit im Kosovo, Idol Gut-Behrami

Nach ihrem Auftritt an den Olympischen Spielen sei sie sehr oft im Kosovo erkannt worden. «Es war ein ziemlich grosses Ding», erzählt sie offen. Da der Skisport im Kosovo allerdings recht weit hinten ansteht, musste sie auch vielen Leuten erklären, um was es genau geht. Viele Skigebiete gibt es im Kosovo nicht – und die Anlagen gelten eher als veraltet. Auch deshalb ist Kryeziu gemeinsam mit ihrem Vater meistens in anderen Ländern unterwegs, um zu trainieren.

Ihr langfristiges Ziel ist es, ein Teil des Weltcups zu werden. Als Idol hat sie einen grossen Namen, nämlich Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin inspiriert das kosovarische Talent auch, weil sie in drei verschiedenen Disziplinen auf Top-Niveau fährt. «Sie hat mir viel Inspiration gegeben und ich schaue auf zu ihr.»

Begegnung an Olympia

An den Olympischen Spielen traf sie ihr Idol zum ersten Mal persönlich. Konnte auch ein paar Worte mit Gut-Behrami austauschen. «Sie war sehr herzlich und nett zu mir, obwohl ich sie beim Essen gestört habe», erzählt die lachende Kosovarin.

Nun wird sie aber erstmal ein weiteres Mal mit ihrem Idol die gleiche Strecke hinunterdüsen. Der grosse Sprung wird von ihr nicht erwartet. Doch ein gutes Ergebnis würde auch dem Skisport in Kosovo und der Finanzierung durchaus helfen, und auch persönlich der Familie Kriyeziu.

Die 18-Jährige sagt: «Weit weg von meiner Familie zu sein, ist sehr hart für mich. Ich weiss aber auch, was meine Familie für ein Opfer bringt für meinen Traum.» Ein Traum, der am Donnerstagmorgen wieder etwas näher rückt.

