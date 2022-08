Weiche Pisten in Saas-Fee : «Skifahren bald nicht mehr möglich» – Shiffrin schlägt Schnee-Alarm

Angespannte Lage

Noch aber läuft der Betrieb auf dem Gletscher. In der Vorwoche gab es sogar noch etwas Schnee. Nun aber folgen die Konsequenzen der nächsten Hitzewelle. Die Frage bleibt: Wie lange noch. Swiss-Ski hat bereits umdisponiert und schickt einige Techniker im August nach Argentinien, andere werden in Chile trainieren. Aufgrund des Gletscherschwunds dürften Sommertrainings in der Schweiz so oder so bald Geschichte sein.