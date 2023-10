James Blunt zu Robbie Williams Umzug in die Schweiz

James Blunt ist schon seit Jahren in Verbier ansässig. Im Gespräch verrät er unter anderem, was er vom Umzug von Robbie Williams hält und welches Schweizer Bier er am meisten trinkt.

Winter im Chalet in Verbier BE, Sommer auf Ibiza: So lautet die jährliche Wohnsituation des britischen Sängers James Blunt (49), wie er gegenüber 20 Minuten erzählt. «Ich liebe Skifahren und die Berge in der Schweiz. Das Land ist eines der schönsten der Welt», schwärmt er. Der Brite schätzt zudem die Pünktlichkeit des ÖVs und dass die Leute unglaublich bodenständig sind. Dies erlaube ihm ein normales Leben. «Als ich vor zwei Jahren im Hallenstadion auftrat, bin ich selbst mit dem Auto nach Zürich gefahren. Dann übernachtete ich bei Freunden und am nächsten Tag fuhr ich wieder zurück», meint er.

Der Sänger ist nicht der einzige Promi, der der Schweizer Bergwelt verfallen ist. Kürzlich wurde bekannt, dass Robbie Williams ein Anwesen in Gstaad VS gekauft hat. «Er kopiert mich immer», meint James mit einem Augenzwinkern. Robbie wisse nämlich, dass er auch in der Schweiz sei. «Ich überrede meine Promifreunde aber nicht, dass sie zu mir ziehen sollen. Ich möchte, dass das Land ein Geheimtipp bleibt», witzelt der Musiker. Jetzt, wo Robbie schon hier ist, werden sie sich sicher einmal treffen. «Zum Skifahren muss er nach Verbier kommen, weil es in Gstaad zu wenig Schnee hat. Ansonsten ist der Ort aber sehr schön und ich kann mir gut vorstellen, ihn zu besuchen.»

Welches Schweizer Bier trinkt James Blunt?

Auch seiner Familie gefalle es im Wallis. «Meine beiden Kinder gehen in Verbier zur Schule und sprechen fliessend Französisch», verrät er stolz. James selbst könne die Sprache auch, da seine Mutter Belgierin ist. Mit Walliserdeutsch konnte er sich bisher noch nicht anfreunden. «Ich kenne nur ein paar hochdeutsche Wörter, aber Dialekt beherrsche ich nicht», gibt Blunt zu. Trotzdem klappe es mit der Verständigung im Bergdorf. «Ich kenne alle Leute dort und sie kennen mich. Ich mag diese Einfachheit und Wärme sehr», schwärmt er.

Einst besass James Blunt sogar ein Restaurant in Verbier. Die Bergbeiz «La Vache» hat er vor ein paar Jahren verkauft. «Ich konnte mich neben der Musik zu wenig darauf konzentrieren. Das Restaurant lief nur im Winter und so entschloss ich mich schweren Herzens, es gehen zu lassen», erklärt er. Blunt ist aber nach wie vor in der Gastroszene unterwegs. Er besitzt ein Pub in London. Mit Bier kennt sich der Musiker demnach aus. «Ich habe schon einige Schweizer Biere probiert. Das lokale Bier von Verbier schmeckt mir sehr gut. Ich trinke auch viel Cardinal», meint er.