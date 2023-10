Skifahren: Konsumentenschutz kritisiert dynamische Preise bei Tickets

Nach den sommerlichen Temperaturen, die bis Mitte Oktober in der Schweiz herrschten, lässt sich noch zu wenig Schnee in den Bergen blicken. Das Skigebiet Titlis musste den Saisonstart nun bereits zum zweiten Mal nach hinten verlegen.

In der kommenden Saison werden noch mehr Skigebiete auf das System umsteigen.

Diese passen sich also dem Wetter, der Saisonphase, dem Wochentag und der Nachfrage an.

Denn: Immer mehr Skigebiete setzen diese Saison auf sogenannte dynamische Preise . Die Höhe des Preises variiert also je nach Wetter, Buchungsdatum, Saisonphase und aktueller Nachfrage. Bereits letzte Saison nutzten rund zwei Drittel der Schweizer Skigebiete ein dynamisches Preissystem – diesen Winter kommen noch mehr hinzu.

Dynamische Preise ohne Obergrenze

Motta Naluns in Scuol (GR) und Adelboden-Lenk (BE) führen für diese Saison neu ein «dynamic pricing» ein, wie eine Umfrage von 20 Minuten bei zahlreichen Skiregionen zeigt. Viele arbeiten bereits mit dynamischen Preisen – so etwa Arosa-Lenzerheide, Laax, Crans-Montana oder Gstaad.