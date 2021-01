Wegen der grossen Schneemengen kann es in den Bergen und Voralpen aber gefährlich werden.

Der Neuschnee dürfte viele Wintersportler in die Skigebiete locken.

Nach dem Schneechaos vom Freitag fahren in Zürich wieder einige Trams und Busse

Wer einen gefahrlosen Schneeplausch erleben will, soll sich über die Lage informieren und markierte Pisten nicht verlassen.

Skifahren

Skifahrer und Snowboarder stürmen am Samstag die Berge . Die Pisten sind präpariert. Abseits der Pisten ist es aber hochgefährlich: Die Verbindung zwischen dem Neuschnee und älteren Schneedecken sei «hundsmiserabel», schreibt das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF auf Twitter. Für Schneesport sei der Samstag ein «sehr gefährlicher Tag, sogar unter der Waldgrenze», heisst es weiter.

Spazieren

Der Schnee knirscht, er dämpft die Geräusche, alles ist rein und weiss: Der Samstag ist der vielleicht beste Spaziergang-Tag des Winters. Allerdings ist der Boden vereist – es herrscht Rutschgefahr. Grosse Gefahr gilt weiterhin im Wald: Die Wege sind übersät mit umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Verschiedene Polizeikorps warnen vor herunterfallenden Ästen und umfallenden Bäumen: «Bitte meidet Waldgebiete und Baumgruppen, so romantisch das derzeit auch aussieht!», teilt etwa die Stadtpolizei Winterthur mit.

Schlitteln

Schon am Freitag war zum Beispiel der Margarethenhügel in Basel voll mit Schlittlern. Eine Gefahr von Lawinen gibt es dort nicht. «Hügel in der Nähe von Städten dürften kein grosses Problem sein», sagt der SLF-Medienverantwortliche Martin Heggli.