Adelboden : Skifahrer (20) prallt nach Sturz auf roter Piste in Pfosten – tot

Ein Skifahrer verstarb am Freitagmorgen in Adelboden nach einem Selbstunfall. Trotz sofortigen Rettungsmassnahmen verstarb er noch vor Ort.

Am Freitagmorgen prallte ein Skifahrer auf der Piste in einen Zielpfosten und erlag seinen Verletzungen. Wie die Kantonspolizei Bern meldet, war ein Skifahrer auf einer markierten Skipiste in Adelboden im Gebiet Geils verunfallt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern fuhr der Skifahrer auf einer roten Skipiste mit Geschwindigkeitsmessung hinunter, als er aus noch ungeklärten Gründen zu Fall kam und in der Folge mit dem sich dort befindenden Zielpfosten kollidierte.