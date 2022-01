Grüsch GR – Skifahrer (23) stürzt 100 Meter tief in den Tod 

In Grüsch GR kam es am Wochenende zu einem tödlichen Ski-Unfall.

In der Nacht auf Sonntag ist ein junger Skifahrer tödlich verunglückt. Der 23-jährige Mann befand sich laut Kantonspolizei Graubünden an einem Vereinsskitag in Grüsch Danusa. Zusammen mit einem Kollegen fuhr er gegen 22.30 Uhr über ein freies Gelände von der Mittelstation Cavadura ins Tal. Dabei gerieten die beiden in steiles bewaldetes Gebiet. Plötzlich verlor der Kollege den 23-Jährigen aus den Augen. Als er keine Antwort auf sein Rufen erhielt, alarmierte er die Rega. Diese konnte den Mann nur noch tot im Pendlatobel bergen. Er war rund hundert Meter über eine Felswand abgestürzt. Ebenfalls im Einsatz stand ein Rettungsspezialist Helikopter des SAC. Für die Vereinskollegen wurde das Careteam Grischun aufgeboten. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.