Beim «Tête aux Chamois» stürzte der Mann hundert Meter in die Tiefe.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag im Skigebiet Glacier 3000.

Am Sonntag kurz nach 10 Uhr hat sich im Kanton Waadt ein tödlicher Skiunfall ereignet. Ein 58-jähriger Mann war abseits der geöffneten Piste im Skigebiet Glacier 3000 unterwegs. In der Nähe der Diablerets-Hütte ist er rund hundert Meter in die Tiefe gestürzt.