Am Montagnachmittag kam es in Saas Fee VS auf der Skipiste zu einem ungeklärten Vorfall. Ein 75-jähriger Mann wurde verletzt. (Symbolbild)

Am Montagnachmittag fanden Wintersportler einen bewusstlosen Skifahrer am Pistenrand, unterhalb der Talstation «Felskinn» in Saas Fee VS. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Wallis befand sich der 75-Jährige Schweizer mit Wohnsitz in der Waadt auf der Talfahrt von «Morenia» in Richtung Dorf. Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle an Rand der Skipiste «Chalbermatten» wurde der Mann verletzt ins Inselspital Bern geflogen.