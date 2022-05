Furgg-Gletscher VS : Skifahrer bricht durch Schneedecke in reissenden Gletscherbach

Die Air Zermatt wurde am Wochenende zu einer prekären Rettungsaktion am Furgg-Gletscher gerufen. Ein verunfallter Skifahrer konnte in letzter Sekunde gerettet werden.

1 / 3 Ein Skifahrer fiel am Sonntag in einen Gletscherbach am Furgg-Gletscher. Air Zermatt Ein Rettungsspezialist wurde kurzerhand in den Gletscherbach abgeseilt. Air Zermatt Der Skifahrer konnte schliesslich gerettet werden und ist wohlauf. Air Zermatt

Darum gehts Während eines Skiausflugs stürzte am Wochenende ein Italiener durch die Schneedecke und fiel in einen Gletscherbach.

Der Rettungseinsatz der Air Zermatt gestaltete sich schwierig, unter anderem, weil der Verunfallte nicht umgehend lokalisiert werden konnte.

Schliesslich konnte der Mann, der zwei Stunden im Gletscherwasser verharrte, aber gerettet werden.

Es sei ein Einsatz gewesen, «welcher die Bergretter der Air Zermatt an ihr Limit brachte», schreibt das Luftrettungsunternehmen: Am vergangenen Sonntag stürzte ein Italiener während seines Skiausflugs abseits der Piste am Furgg-Gletscher durch eine Schneedecke und fiel in den darunterliegenden Gletscherbach.

«Durch die Strömung des Wassers und die Steilheit des Bachbettes wurde der Verunfallte unter dem geschlossenen Schneedach mehrere Meter talwärts gespült», heisst es in der Mitteilung. Seine Begleitung alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Da der Verunfallte unter der geschlossenen Schneedecke nicht umgehend lokalisiert werden konnte, wurden für die Suche vor Ort vier zusätzliche Rettungsspezialisten mit dem Helikopter an den Unfallort gebracht. Zudem wurden mehrere Rettungssanitäter und Flughelfer der Air Zermatt sowie ein Lawinenhundeführer und ein Taucher aufgeboten.

Kein Taucher in der Nähe

Nach einer Stunde konnte der Verunfallte zehn Meter unterhalb der Einbruchstelle schliesslich mit einer Sondierungsstange geortet werden. Nicht minder schwierig gestaltete sich allerdings die Bergung. «Da sich der nächste verfügbare Taucher im Rhonethal befand und sich der Zustand des Betroffenen zwischenzeitlich derart verschlechterte, wurde kurzerhand ein Rettungsspezialist in den Gletscherbach abgeseilt», schreibt Air Zermatt. «In der Dunkelheit des bedeckten Bachbetts, im reissenden Eiswasser, konnte er den lethargischen Italiener sichern. Mit Hilfe des Spaltenrettungsmaterials wurde der mittlerweile nicht mehr ansprechbare Patient aus fünf Metern Tiefe ans Tageslicht gezogen.»

Die Rettung sei in letzter Sekunde gekommen, heisst es weiter, «der Verunglückte verharrte ganze zwei Stunden im Gletscherwasser und war mittlerweile massiv unterkühlt. Mit einer Körperkerntemperatur von 26 Grad wurde er in das Inselspital Bern überflogen.» Mittlerweile konnte der Skifahrer rehabilitiert werden und ist wohlauf.

