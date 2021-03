Bange Minuten : Skifahrer geraten in Lawine – Kamera hält alles auf Video fest

Am Samstag lösten vier Skifahrer im Wallis abseits der Piste eine Lawine aus. Da sie eine Helm-Kamera trugen, wurde alles auf Video festgehalten. Die Aufnahmen zeigen, wie die Freeskier verzweifelt nach ihrem verschütteten Freund suchen.

Eine Gruppe Freeski-Fahrer war am Samstag in den Walliser Bergen abseits der Piste unterwegs.

«Das Wetter ist schön, der Schnee perfekt. Wir fahren Ski, machen coole Fotos. Wir lachen und haben Spass. Ein perfekter Tag.» Mit diesen Worten beschreibt ein 25-jähriger Skifahrer den letzten Samstag in einem Social-Media-Post. Ein Tag, den er so schnell nicht wieder vergessen wird. Gemeinsam mit zwei Freunden und seinem Bruder war er in einem Walliser Skigebiet unterwegs, als sie abseits der Piste von einer Lawine überrascht wurden. «Alles ging sehr schnell. Eine grosse Lawine erfasste mich und meinen Bruder und die Kraft des Schnees drückte uns den Berg hinunter», so der Skifahrer.