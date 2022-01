Bei der dritten Abfahrt – Skifahrer stürzt im Wallis in Gletscherspalte und stirbt

Bei seiner dritten Abfahrt stürzte ein 34-Jähriger in einer Gletscherspalte.

Ein Bergführer war am Samstag gegen 14.00 Uhr mit zwei Kunden in der Region Pigne d’Arolla auf einer Heli-Skiing-Tour unterwegs. Als die Gruppe ihre dritte Abfahrt antrat, kam laut Kantonspolizei Wallis einer der beiden Skifahrer vom Weg ab und stürzte dabei in eine Gletscherspalte. Der Bergführer alarmierte sofort den Rettungsdienst.