Adelboden-Lenk: Skifahrerin gerät über Pistenrand und stirbt

Im Skigebiet Adelboden-Lenk (Gemeinde Lenk) ereignete sich am Ostermontag am Mittag ein Skiunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Skifahrerin auf einer markierten Piste in Richtung Metschmaad unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen stürzte, über den Pistenrand geriet und regungslos liegen blieb.