Ennenda GL, 24.02.2021: Am Mittwochabend kam es zu einem Arbeitsunfall. Bei Arbeiten an einer Maschine in einem Blechbearbeitungsbetrieb setzte sich ein Plattengreifer in Bewegung und traf einen 45-Jährigen am Rücken. Daraufhin stürzte er und verletzte sich an Kopf und Rücken.