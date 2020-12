1 / 4 Die Ski-Arena Andermatt-Sedrun will die Zahl der Gäste im Skigebiet auf 8’000 Personen beschränken. Damit soll die Umsetzung der Covid-Massnahmen sichergestellt werden können. SkiArena Andermatt-Sedrun © Valentin Luthiger Gondelfahrten müssen in Zukunft online reserviert werden. Das Skigebiet rät Gästen den gesamten Buchungsprozess online abzuwickeln. @nataly.sh via REUTERS Weiter ist die Piste Gütsch bis zur Mittelstation Nätschen am Morgen gesperrt, sodass in der Mittelstation kein Einstieg in die Gondel möglich ist. TAMEDIA AG

Darum gehts Andermatt-Sedrun beschränkt die Anzahl Gäste auf 8000

Damit sollen Covid-Massnahmen umgesetzt werden können.

Gondelfahrten müssen zukünftig reserviert werden.

Wer in Andermatt-Sedrun Skifahren gehen will, muss sich in Zukunft anmelden. Und die Ski-Arena beschränkt die Zahl der Skifahrer im Gebiet auf 8000 Personen. Dies teilt die Ski-Arena am Mittwoch mit. Seit Ende Oktober ist die Anzahl Besucher am Gemsstock bereits auf 1000 limitiert. Mit den Massnahmen sollen Menschenansammlungen und Wartezeiten reduziert werden und die Covid-Schutzmassnahmen umgesetzt werden. CEO Rainer Flaig dazu: «Mit diesem Schritt sorgen wir für mehr Sicherheit und Wohlbefinden.»

Für Fahrten bis 11 Uhr muss auch die Gondelbahn Gütsch-Express ab 12. Dezember reserviert werden. Da Gondeln laut Bundesrat nur zu zwei Dritteln befüllt werden dürfen, dürfen nur noch fünf Leute in eine Kabine. Weiter rät die Ski-Arena ihren Gästen, dien gesamten Buchungsprozess digital zu machen. Gästen der beiden Hotels The Chedi Andermatt und Radisson Blu Reussen sowie der Andermatt Alpine Apartments könne der Zutritt ins Skigebiet garantiert werden.

Virtuelles Anstehen

Am ersten Betriebswochenende vom 12./13. Dezember wird die Zahl der Gäste auf 4'500 limitiert, da erst die Seiten Andermatt (bis Gütsch) und Sedrun offen sind, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Reservation ist auch weiterhin am Gemsstock zwingend.

Die Gäste sollen an den Eingängen zum Terminal am Bahnhof Andermatt begrüsst und mit Reservationen gestaffelt eingelassen werden. Gäste werden gebeten, sich frühestens fünf Minuten vor dem Slot einzufinden. Es gibt die Möglichkeit, sich vor Ort via QR-Code in eine virtuelle Warteschlange einreihen lassen.

Weiter ist die Piste Gütsch bis zur Mittelstation Nätschen am Morgengesperrt, sodass in der Mittelstation kein Einstieg in die Gondel möglich ist. Von Talabfahrten wird abgeraten. Die Berg-Restaurant sollen über 50 Prozent mehr Aussensitzplätze haben und ein Ampelsystem soll den Gästen zeigen, wie besetzt ein Restaurant sei.