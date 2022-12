Beim Seco: Beschwerde gegen Oberengadiner Bergbahnen eingereicht

Seit der Wintersaison 2022/2023 fahren in den Skigebieten der Oberengadiner Bergbahnen alle Dieselfahrzeuge, alle Baumaschinen, die 36 Pistenfahrzeuge und die 65 Dienstfahrzeuge mit GTL (Gas-to-Liquids) Fuel Alpine. Dieser sei, so behaupten die Betreiber, CO2-neutral und ermögliche somit CO2-neutralen Schneesport.

Dies klingt im ersten Moment äusserst positiv und überzeugend. Doch Experten kritisieren die selbst ernannten « Pioniere der Nachhaltigkeit ». So sprach Anthony Patt, Professor für Klimaschutz und -anpassung an der ETH Zürich, gegenüber dem «Bund» gar von einem «besonders eklatanten Fall von Greenwashing».

«Kein nennenswerter Beitrag zum Klimaschutz»

Das Problem: Die GTL-Treibstoffe reduzieren gegenüber herkömmlichen Treibstoffen die Emissionen um weniger als zehn Prozent. Die angebliche Klimaneutralität soll dann über CO2-Kompensationen erreicht werden. Doch gemäss Johan Lilliestam, Professor für Energiepolitik am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, würden die meisten der Klimaprojekte, die der Kompensation dienen sollen, auch ohne die Investitionen der Ölriesen durchgeführt werden. «Solche Projekte senken die totalen Emissionen also kaum», betont Lilliestam. So fällt das Fazit des Forschers ernüchternd aus: «Der GTL-Treibstoff ist genauso fossil wie konventioneller Diesel. Er ist kein nennenswerter Beitrag zum Klimaschutz.»