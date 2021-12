Wintersport gefragt wie nie - Skigebiet Belalp verzeichnet Rekord-Buchungen

So konnten auch die Absagen von ausländischen Gästen durch Schweizer kompensiert werden.

Die Corona-Fallzahlen steigen hierzulande weiter an. Trotzdem erwarten Schweizer Skigebiete einen sehr guten Winter. Denn die Buchungen über die Festtage sind in zahlreichen Regionen deutlich über dem Niveau des letzten Jahres.

So auch in Blatten-Belalp im Wallis: Der Skiort verzeichnet Rekord-Verkaufszahlen trotz Corona. «Wir liegen rund 15 Prozent über unserem Allzeitrekord», sagt CEO Urs Zenhäusern zu 20 Minuten. Gegenüber 2020 wurden sogar 55 Prozent mehr Abos verkauft.

Der Grossteil der Buchungen stammt von Schweizer Gästen. Dabei ist Wintersport seit Corona beliebter denn je. «Die Menschen haben genug von der Pandemie: Sie sehnen sich nach Aktivitäten an der frischen Luft und Ablenkung. Wintersport ist dafür ideal», so Zenhäusern.

Schneesicher und familienfreundlich

Dass das Walliser Skigebiet so gefragt ist, liegt auch an der Höhenlage: Blatten-Belalp hat im Winter eigentlich immer Schnee. Gleichzeitig ist der Wintersportort auf Familien ausgerichtet und bietet Funslopes, ein kostenloses Kinderland für Anfänger und preiswerte Familienabonnements an.