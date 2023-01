Skigebiet macht wegen Schneemangel schon am 2. Januar dicht

1 / 4 Im Skigebiet Splügen-Tambo ist die Saison am 2. Januar bis auf weiteres vorbei. Denn auf den Pisten liegt so viel Wasser, dass die Präparation unmöglich ist. Screenshot/spluegen.ch Wegen der hohen Temperaturen, die den Thermometer an einigen Orten zum Jahresbeginn die 20-Grad-Marke knacken liess, gefriert der Schnee auch in der Nacht nicht mehr. Screenshot/spluegen.ch Das Skigebiet hofft aber, im Laufe der Saison mit Neuschnee und tieferen Temperaturen noch mal öffnen zu können. spluegen.ch

Darum gehts Die fast schon sommerlichen Temperaturen zum Jahresbeginn lassen den wenigen Schnee weiter dahinschmelzen.

Mit den Bergbahnen Splügen-Tambo hat nun ein erstes grösseres Skigebiet bekannt gegeben, den Betrieb bis auf weiteres einzustellen.

Einzig das Restaurant im Tal bleibt offen – einzelne Tickets werden aber zurückerstattet.

Der nasswarme Jahresstart verschärft die zuvor schon prekäre Schneelage in den meisten Skigebieten nochmals. An einzelnen Orten im Flachland kletterte der Thermometer am 1. Januar bereits auf über 20 Grad. Nun hat ein erstes grösseres Skigebiet die Reissleine gezogen – oberhalb von Splügen stehen ab morgen alle Lifte bis auf weiteres still.

Zu viel Wasser auf der Piste

«Leider müssen wir wegen Schneemangels, der starken Regenfälle und hoher Temperaturen unser Skigebiet ab morgen, den 2. Januar 2023, bis auf weiteres schliessen. Es ist uns nicht mehr möglich, die Pisten zu präparieren, da wir zu viel Wasser in unseren Pisten haben und der Schnee in der Nacht nicht mehr gefriert», so die Bergbahnen Splügen-Tambo AG. Sobald die Temperaturen eine Beschneiung wieder zulassen oder endlich Schnee falle, werde man die Pisten so rasch wie möglich wieder aufbauen und den Betrieb wieder aufnehmen.

Die einzige Attraktion im Skigebiet Splügen sei ab Montag das Restaurant im Tal, das täglich von zehn Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein werde. Betroffene Wintersportler, die bereits Tickets gekauft haben, können aber in fast allen Fällen auf eine Rückerstattung zählen: Bereits bezahlte Beträge für die Skischule werden zurückerstattet, ebenso gelöste Mehrtageskarten mit Ausnahme der bereits gefahrenen Tage. Wer sein Ticket online gekauft hat, kann unter Skitickets@ticketcorner.ch seine Rückerstattung geltend machen.

Hoffen auf Neuschnee und Frost

Einzig bei der Saisonkarte gibt es derzeit keine Rückerstattungsmöglichkeiten, da man den Betrieb so bald wie möglich wieder aufnehmen werde, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Falls die Wiederaufnahme des Betriebs in dieser Saison nicht mehr erfolgen könne und das Skigebiet geschlossen bleibe, gelten laut den Bergbahnen Splügen-Tambo AG die gleichen Rückerstattungsbedingungen wie bei einer Schliessung im Pandemiefall.