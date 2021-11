Winter im Anmarsch – Skigebiete dürfen sich ab Montag auf einen halben Meter Neuschnee freuen

Vor allem in den Bergen darf mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden, wie hier auf dem Wildstrubel in den Berner Alpen.

Am Sonntag ist es besonders am Vormittag wechselnd bewölkt.

Dieses erfasst am Donnerstag zuerst das Tessin und die südlichen Alpen. Die Schneefallgrenze liegt dort aber noch relativ hoch bei 1200 bis 1400 Meter. In der Nacht auf Freitag soll dann der erste Schnee im Flachland fallen, dieser bleibt aber noch nicht liegen.

Deftige Ladung Neuschnee

Grundsätzlich bleibt es aber über das Wochenende nass und grau. Zwischendurch gibt es aber immer wieder einzelne Sonnenstrahlen. Am Samstag schneit es dann in der ersten Tageshälfte immer noch bis ganz nach unten. Im Laufe des Tages geht der Schnee dann aber in Schneeregen über. In den östlichen Alpen gibt es aber eine richtig deftige Ladung Neuschnee.