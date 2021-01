Am Freitag kamen die Skigebiete kaum nach mit Pisten räumen und sichern. Doch sie sparen ihre Kräfte für die kommende Nacht, damit am Samstag alles bereit ist für viel Sonne und Schnee.

1 / 9 In manchen Skigebieten konnten am Freitag nicht alle Pisten freigegeben werden. imago images/olli0815 Am Samstag gibt es in den Schweizer Bergen einen Traumtag. imago images/Alexander Rochau Die Skigebiete wollen am Samstag so viele Pisten wie möglich wieder öffnen. imago images/IP3press

Darum gehts In den Skigebieten gab es viel Neuschnee.

Am Freitag sind nicht alle Pisten geöffnet.

Am Samstag soll es einen Traumtag mit viel Sonne geben.

Die Lawinengefahr bleibt hoch.

Wenn in den Skigebieten am Abend die Pisten schliessen, beginnt die Arbeit der Pistenbullys. In der Nacht auf Freitag kam es aber auch in den Bergen zum Flockdown. Es schneite so viel, dass manche Pistenfahrzeuge gar nicht nachgekommen sind. Viele Pisten bleiben deshalb geschlossen.

In Zermatt ist nur noch etwas mehr als die Hälfte der Pisten offen, wie Mathias Imoberdorf von den Bergbahnen Zermatt zu 20 Minuten sagt. «Wir versuchen stets, alle Pisten über Nacht zu präparieren. Wenn es sehr viel schneit oder die Sicherheit der Pistenfahrzeuge gefährdet ist, können nicht immer alle Pisten bis zum nächsten Tag fertig sein», so Imoberdorf.

Die Lawinengefahr sei in Zermatt hoch, auf Level 4 von fünf. Am Morgen werden jeweils an den kritischen Hängen Lawinensprengungen durchgeführt, sagt Imoberdorf.

Es schneite mehr als 24 Stunden

Auch in Laax kämpfen die Pistenräumer mit den Schneemassen von der Nacht auf Freitag, wie die Medienstelle Laax auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt. Im Tal wurden bis am Freitagmittag 40 Zentimeter gemessen, am Berg beim Crap Sogn Gion rund 50 Zentimeter.

Am Freitag konnten im Skigebiet nicht alle Pisten geöffnet werden. «Wegen des permanenten Schneefalls, den grossen Mengen Neuschnee und der damit verbundenen grossen Lawinengefahr war es nicht möglich, alle Pisten zu räumen.»

Ähnlich klingt es aus der Jungfrau-Region. Auch dort konnten nicht alle Pisten präpariert werden, doch die Kräfte werden geschont: «Wir konzentrieren uns auf morgen», sagt Jungfraubahnen-CEO Urs Kessler. Denn am Samstag gebe es einen Prachtstag mit viel Sonne und dann sollen so viele Pisten wie möglich geöffnet sein.

Kontroverse um Wintersport Skigebiete nicht von Lockdown betroffen Während ab dem 18. Januar in der Schweiz ein Teil-Lockdown gilt, dürfen die Skigebiete weiterhin den Betrieb aufrecht erhalten. Das hat an der Medienkonferenz des Bundesrats für Fragen gesorgt. Gesundheitsminister Alain Berset begründete die Ausnahme damit, dass es in den Skigebieten schon zahlreiche Einschränkungen gebe – beispielsweise seien die Restaurants zu. Zudem handle es sich um einen Sport an der freien Luft. In Gondeln und Seilbahnen gelten jedoch Maskenpflicht und Beschränkungen, die Kantone können den Skigebieten die Bewilligung entziehen.

Am Sonntag schneit es wieder

Die Lawinengefahr bleibt weiterhin hoch, wie das Davoser Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF warnt. Abseits der Piste sei die Lawinensituation sehr gefährlich, heisst es im aktuellen Lawinenbulletin.

Meteorologe Ludwig Zgraggen von Meteoschweiz bestätigt, dass die Skigebiete morgen viel von der Sonne haben werden: «Vor allem oberhalb von 1300 Metern gibt es morgen einen sonnigen Tag, am Nachmittag können ein paar hohe Wolkenfelder auftreten.»

Am meisten Sonne gibt es am Samstag in Graubünden und im Wallis, auch im Berner Oberland ist es meistens sonnig. In den tieferen Lagen in der Innerschweiz könnte es sein, dass man in den Hochnebel gerät. Mit Temperaturen um minus 10 Grad soll es kalt bleiben.