Der italienische Gesundheitsberater Walter Ricciardi verteidigt die doch noch geschlossenen Skigebiete in Italien. Geht es nach ihm, hat sich die britische Variante in Europa verbreitet, weil die Schweiz die Skigebiete offen hält.

Darum gehts Die Skigebiete in Italien bleiben bis am 5. März zu.

Walter Ricciardi, Berater des italienischen Gesundheitsministers Roberto Speranza, verteidigte in einer italienischen TV-Sendung den Entscheid.

Dabei kritisierte er die Schweiz.

«Das Land, das die britische Variante nach Europa brachte, ist die Schweiz», behauptete Ricciardi.

Italien macht beim Öffnen der Skigebiete einen Rückzieher. Als Vorsichtsmassnahme wegen der erhöhten Risiken durch Virus-Mutationen öffneten die Skigebiete nicht wie geplant heute Montag, sondern bleiben noch bis am 5. März zu.

Der Entscheid traf bei den Betreibern der Wintersportanlagen auf viel Unverständnis. Der Mediziner Walter Ricciardi verteidigte in der Sendung «Che tempo che fa» des italienischen TV-Senders Rai die Kehrtwende – und verpasste dabei der Schweiz einen Seitenhieb.

«Die Briten gingen in die Schweiz Skifahren»

Seit Oktober sei klar, dass die Skigebiete nicht öffnen könnten, sagte Ricciardi, Berater des italienischen Gesundheitsministers Roberto Speranza und Mitglied der Weltgesundheitsorganisation (WHO). «Das Land, das die britische Variante nach Europa brachte, ist die Schweiz.» Die Ansteckungskette sei zurückverfolgt worden. «Die Briten gingen in die Schweiz Skifahren. Ein Land, das die Skianlagen stur offen hielt.»

Er erwähnt eine Lehrerin, die nach einem Aufenthalt in einem Schweizer Skigebiet praktisch all ihre Schüler mit der Mutation angesteckt habe. «Von dort aus breitete sich die Variante im Rest der Schweiz und in Europa aus», behauptete er.

International im Fokus

Die geöffneten Skigebiete waren in der Schweiz lange ein umstrittenes Thema. Alle Nachbarländer schlossen während der Weihnachtsferien die Anlagen. International sorgte die Schweiz deshalb regelmässig für Schlagzeilen. Im Januar infizierte sich eine Belgierin während der Skiferien in der Schweiz mit der mutierten Variante des Coronavirus. In der Folge mussten 5000 Personen in Quarantäne und zwei Schulen geschlossen werden.