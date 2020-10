An einer Fachtagung in Luzern haben die Mitglieder des Branchenverbands Seilbahnen Schweiz SBS am Donnerstag über die Schutzmassnahmen in der Wintersaison entschieden: Das Schutzkonzept orientiert sich stark an den Schutzmassnahmen des öffentlichen Verkehrs, heisst es in einer Medienmitteilung.