Scharenweise pilgerten Wintersportler am Wochenende wegen des Neuschnees und des schönen Wetters in die Skigebiete. Bereits um 8.30 Uhr standen Gäste am Samstag im Hoch-Ybrig SZ vor den Bergbahnen Schlange. In Flumserberg SG war der Ansturm so gross, dass die Bergbahnen den Ticketverkauf einstellten. Anstehen mussten die Gäste am Samstag auch in Melchsee-Frutt OW, in Adelboden BE oder in der Lenzerheide GR.