Zu wenig J+S-Berechtigte : Skilager finden statt – aber es fehlen Leiter

Mit der Aufhebung der Massnahmen haben die Skilager grünes Licht bekommen. Jetzt sind Jugend- und Sportleiterinnen und -leiter gesucht, die diese begleiten. Diese sind schwierig zu finden.

Ein Hauptgrund für die fehlenden Leiter und Leiterinnen ist, dass in den letzten zwei Jahren gewisse Ausbildungsprogramme nicht stattfinden konnten. «Dadurch fehlt eine Generation an Leiterinnen und Leitern», bedauert Ole Rauch, Geschäftsführer Schneesportinitiative Schweiz. Es fehle aber auch an Vermittlungsplattformen, damit Lager und Leiter sich finden. Leiter gäbe es an sich genug, doch viele haben spontan keine Zeit.