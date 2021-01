So sah es an der Talstation in Bergün aus. «Vor dem Lift hat es riesige Schlangen, kein Mensch hält Abstand und höchstens jeder Dritte trägt Maske», sagte der Saisonarbeiter.

Trotz Jobverlust: «Ich bereue nicht, wie ich in dieser Situation reagiert habe», sagt Eberhard. Das Verhalten der Wintersportler liess ihn an der Menschheit zweifeln, ständig habe er aufs Schutzkonzept hinweisen müssen. Auch eine Angestellte eines Schlittelverleihs berichtete von unhaltbaren Zuständen im Dorf. «Ich nahm die Fakten ernst und reagierte entsprechend», sagt Eberhard. Doch für ihn sei die Situation schwierig gewesen: «Ich setzte meine Job aufs Spiel.»

Loyalität in Frage gestellt

Eberhard ist derweil weiterhin überzeugt: «Was in Wengen passierte, hätte grad so gut auch in Bergün geschehen können – wenn es nicht schon geschehen ist.» Nach drei Jahren als Saisonier am Sessellift in Bergün sucht er sich nun eine neue Tätigkeit.