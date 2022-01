Skimode: Der Skieinteiler ist im Trend für den Wintersport

Alles fährt Ski – doch dieses Jahr bleiben dazu breite Hosen und weite Skijacken im Keller. Wie das Outfit in der aktuellen Pistensaison aussieht, zeigt sich im Instagram-Feed.

Auch bei Victoria's Secret wird es diesen Winter eng. Hailey Bieber zeigt in der neuen Kampagne des US-amerikanischen Unterwäschelabels einen eng anliegenden Suit für darunter:

Madonna ni m mt den Trend mit in die Schweiz : In ihren Ferien in Gstaad machte die Sängerin auch ein kleine s Fotoshoot ing im Schuhraum und zeigte ihr Ski-Outfit. Zu ihrem Anzug kombiniert sie dicke Moonboots: