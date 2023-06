Skinhead schiesst mit Armbrust um sich –Mann (22) verletzt

Bei einem Angriff mit einer Armbrust am Bahnhof von Peine in Niedersachsen ist am Samstag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schoss ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Peine am Mittag auf dem Bahnhofsvorplatz mit einer Armbrust auf einen Passanten, ausserdem hatte er ein «grosses Messer» – vermutlich eine Machete – dabei. Der 22-jährige angegriffene Mann wurde dabei verletzt.